Рашисты побуждают мирных жителей одевать белую ленту, которая является враждебным символом.

Российские захватчики фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Гражданских побуждают надевать белую ленту – хотят сделать людей "приманкой" для ВСУ.

Об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты заставляют мариупольцев надевать белую ленту как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", – рассказывает Андрющенко.

По его словам, кроме того, стала поступать информация о введении оккупантами отдельных пропусков – разрешений на передвижение по городу. Но дают их только при условии, если человек будет носить белую ленту.

"Вместе со специальными пометками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет", – подчеркнули он.

О самых опасных участках заблокированного города

В Левобережном районе от парка "Радуга" начинается зона опасности. В районе площади Победы и бульвара Меотиды – зона прямых боевых столкновений, к тому же работают снайперы.

Приморский район в районе порта по-прежнему остается "самой горячей зоной боев". От пляжа Песчаный до Стрелки идут обстрелы реактивной артиллерией и бомбардировки с самолетов. Центральный район безопасен лишь в зоне 23-17 микрорайонов, все остальное зона перманентных уличных боев.

Как сообщал УНИАН, возле Мариуполя находятся более 10 тыс российских солдат, которые пытаются захватить город. Украинские бойцы продолжают защищать город.

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