Повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Утром российские оккупационные войска нанесли три ракетных удара по Запорожскому району. Известно об одном погибшем и семи раненых, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, ракетные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района с 09:50 до 10:18. Тип ракет сейчас уточняется.

"По состоянию на эту минуту известно о 1 погибшем мужчине и семи раненых, из которых двое - женщины", - уточнил глава ОВА.

Малашко добавил, что взрывной волной и обломками также повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, которые расположены рядом с местом ударов.

Россия цинично ударила по бойцам 128-й отдельной ОГШБр в Запорожье

По данным Запорожской ОВА, российские захватчики ежедневно обстреливают подконтрольные Украине территории Запорожской области из разнообразных типов вооружения. В частности, за сутки, 14 ноября, зафиксировано 114 ударов по 21 населенному пункту региона. Речь идет об обстрелах из артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и авиационном ударе.

Предварительно, в результате атак за прошедшие сутки никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Недавно украинское общество всколыхнул циничный удар россиян по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) в Запорожской области. В результате атаки погибли военнослужащие, а также раненые гражданские. Известно о гибели по меньшей мере 19 бойцов.

Сейчас правоохранители проводят расследование обстоятельств трагедии.

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