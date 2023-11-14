Государственное бюро расследований открыло производство из-за халатного отношения военного служебного лица к службе.

Целью ракетного удара россиян по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) в Запорожской области мог быть комбриг, который на место награждения бойцов опоздал.

Об этом советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сафьян сообщила в эфире информационного марафона "Единые новости". "На сегодня у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - сказала Сафьян.

Она сказала, что ГБР проводит расследование по ст. 425 Уголовного кодекса ("халатное отношение военного служебного лица к службе").

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"Следователи работают практически в круглосуточном режиме для того, чтобы выяснить все обстоятельства и все факты, которые находились этим событиям, и почему так случилось", - сказала Сафьян.

Она подчеркнула, что все виновные в этой трагедии понесут наказание.

Трагическая гибель бойцов 128-й ОГШБр

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах проверки гибели бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области после ракетного удара российских оккупантов.

В частности, установлено, что были проигнорированы все правила маскировки и рядом припарковали более десяти автомобилей, когда в небе был зафиксирован российский беспилотник-разведчик. Сигнал "ракетная опасность" был распространен после ракетного пуска оккупантов, но никаких централизованных мер безопасности предпринято не было.

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, также ранены гражданские. Известно, что погибло 19 бойцов.

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