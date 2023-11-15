Вероятно под завалами остается еще по меньшей мере один человек.

Российские оккупанты попали в многоэтажку в Селидово Донецкой области. Спасатели под завалами обнаружили тело женщины.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Так, на месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно под развалинами еще остается по меньшей мере один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщил министр.

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13 ноября в пригороде Херсона российские террористические войска обстреляли из артиллерии авто, в котором возвращалась из медосмотра семья с младенцем. В результате попадания машина загорелась.

Дедушка ребенка погиб-сгорел в машине. Мать ребенка потеряла ногу, она находится на искусственной вентиляции легких. 2-месячная девочка находится в больнице в состоянии средней тяжести. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек.

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