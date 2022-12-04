Высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее, чем обычные.

Темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.

Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, передает NBC News

"Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но (Россия - ред.) достаточно быстро (расходует боеприпасы – ред.). Имею в виду, что на самом деле чрезвычайно быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача", - сказала Гейнс.

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При этом, по ее словам, высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее, чем обычные.

Сколько божьих коровок и ракет потратила РФ

22 ноября министр обороны Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала РФ.

Так, Резников отметил, что с 24 февраля Россия использовала 829 ракет Iskander, а осталось 119 (13%), ракеты 3м-55 Onyx - использовано 123, осталось 347 (74%), С-300 - использовано 1020, осталось 6980 (87%), Kalibr - соответственно 391 и 229 (37%).

Резников сообщил, что Россия также использовала уже 132 ракеты Х-101 и осталось 132 (50%), Х-555 - соответственно 150 и 150 (50%), х-22/32 - 250 и 120 (32%), Х-35 - соответственно 504 и 356 (41%), х-47м2 Kinzhal - использовано 16 ракет, а осталось 43 (73%).

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