Сообщают, что угрозы для жизни местных жителей нет.

В Донецкой области российские оккупанты повредили склад с аммиачной селитрой.

Об этом написал глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Из-за вражеских обстрелов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой", - завил Лях.

По его словам, угрозы для жизни жителей Славянской общины нет.

В то же время он призвал жителей ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна на сутки.

Напомним, по данным украинской военной разведки, российские оккупанты требуют от командования засекретить их участие в войне в Украине. Известно, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил. При этом, избегать таким образом ответственности за убийства мирных жителей и уничтожение инфраструктуры пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но и уже бывшие военные, которые принимали участие в подготовке к вторжению в Украину.

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