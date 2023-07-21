По его мнению, это может произойти ближе к ноябрю.

Российские оккупанты на южном фронте пытаются навязывать ВСУ бои ВС в буферных населенных пунктах, поскольку, вероятно, сомневаются в своей линии фортификации.

"Судя по всему, мы наблюдаем повторение ровно той самой траектории, которая была на Херсонском направлении. Когда россияне пытаются навязывать бои на каких-то буферных населенных пунктах. Думая, что они таким образом истощат нас, но они скорее сами истощаются. По тому, как россияне фанатично цепляются за некоторые населенные пункты - закрадывается сомнение. Похоже россияне именно не уверены в своей линии фортификаций", - заявил в эфире "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт уверен, что еще в течение недель продвижение Сил обороны вперед будет измеряться показателями - "есть частичные успехи и то хорошо".

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"Дальше у россиян начнут накапливаться и потери, и ошибки в системе управления. С вероятностью в 50/50 ближе к ноябрю какой-то "акт доброй воли" большого масштаба, исключать не стоит", - отметил Киричевский.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-центра ОК "Юга" Наталья Гуменюк сообщала, что на южном направлении удалось уничтожить по меньшей мере 35 российских захватчиков и 11 единиц вражеской техники, в частности, комплекс видеонаблюдения, крупнокалиберные пушки и склад.

Полковник Нацгвардии Николай Уршалович заявлял украинские военные на юге ежедневно продвигаются на сотни метров.

Военный аналитик Алексей Гетьман рассказывал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге продолжится после полного обескровливания врага.

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