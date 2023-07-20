На боевом дежурстве в Черном море находятся по меньшей мере 10 вражеских кораблей и еще один – в Азовском.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что полноценного восстановления движения транспорта Крымским мостом еще не произошло.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, удалось ли российским оккупантам восстановить движение транспорта по Крымскому мосту.

"Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они стараются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили по направлению Крымского моста", - отметила пресс-секретарь.

На вопрос о ситуации в Черном море и количестве вражеских кораблей на боевом дежурстве, Гуменюк отметила, что подводная лодка, которая применялась во время ночной атаки по югу Украины, вероятнее всего будет направлена в пункт базирования для пополнения запасов или же произойдет ротация ракетоносителей.

"Сейчас мы знаем, что общая корабельная группировка как раз в процессе ротации. И на боевом дежурстве находятся по меньшей мере 10 кораблей в Черном море и один – в Азовском", - сказала она.

Гуменюк также рассказала, что за минувшие сутки на южном направлении удалось уничтожить по меньшей мере 35 российских захватчиков и 11 единиц вражеской техники. Речь идет, в частности о комплексе видеонаблюдения и крупнокалиберных пушках. Кроме того, уничтожен был склад боеприпасов оккупантов.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 17 июля на Крымском мосту произошла очередная "бавовна". В результате взрыва обрушился пролет моста. Россияне обвинили в этом Украину. Мост якобы атаковали надводными дронами.

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