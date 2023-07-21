На юге российская группировка полностью зависит от сухопутного коридора в Крым и ситуации на оккупированном полуострове.

Украинские военные давят на позиции российских оккупационных войск на юге и обезвреживают вражескую логистику. ВСУ наносят удары по наиболее уязвимым местам противника.

Как отметил в эфире "24 канала" эксперт по международной безопасности Фон да"Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, это является правильной стратегией. Он заявил, что уже сейчас российские оккупанты оказались перед выбором: отправлять резервы на Бахмутское направление, в Запорожскую или Херсонскую область.

По словам эксперта, у россиян южное направление слабее восточного, поскольку враг не имеет больших препятствий в снабжении своих войск на востоке. На юге российская группировка полностью зависит от сухопутного коридора в Крым и ситуации на оккупированном полуострове.

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"Если Россия не будет контролировать ситуацию в Крыму, она не будет иметь возможности транспортировать технику и боеприпасы с полуострова на континентальную Украину", – добавил Жовтенко.

Наши войска используют эту слабость вражеских сил. Жовтенко напомнил, что цель украиснького контрнаступления заключается в разрыве сухопутного коридора оккупантов между востоком и югом.

"И если нам это удастся, российские военные будут иметь всего 2 опции: либо "отрицательно наступать" в сторону Крыма, либо навсегда остаться в окопах Запорожья", – резюмировал эксперт.

Война в Украине: что говорят эксперты

Российские захватчики активизировались на Купянском направлении. По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, у россиян нет цели дойти до Харькова. Вместо этого они стремятся заставить украинские войска применить резервы, и потратить боевой потенциал.

Кроме того, россиянам в Бахмуте придется принять непростое решение уже в ближайшее время – либо оказаться в окружении, либо отходить. Экс-заместитель главы СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун отметил, что враг положил большое количество солдат на Бахмутском направлении, однако результатов не достиг.

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