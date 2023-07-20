Освобождение территорий происходит в тяжелых условиях минирования и массированного вражеского обстрела.

Несмотря на сверхтяжелые условия Силы обороны Украины на юге ежедневно продвигаются на сотни метров.

Об этом сообщил замдиректора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

"В сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага... наши штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии продолжают постепенное движение на юг и юго-восток, вытесняя оккупантов с украинской земли", - отметил он.

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По словам Уршаловича, наши воины "буквально прогрызают оборону врага". "Ежедневно мы имеем продвижение на несколько сотен метров", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила сегодня, 20 июля, что за минувшие сутки на южном направлении удалось уничтожить по меньшей мере 35 российских захватчиков и 11 единиц вражеской техники, в частности, комплекс видеонаблюдения и крупнокалиберные пушки. Кроме того, уничтожен был склад боеприпасов оккупантов.

Положительным для Украины является то, что 17 июля часть Керченского моста обрушилась. Именно по этому мосту перевозится много российской техники и боеприпасов. Были высказаны различные версии, повлекшие разрушение. Российская сторона обвинила Украину в ударе по мосту надводными дронами. Наши спецслужбы не комментировали эту ситуацию.

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