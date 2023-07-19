Сначала нужно создать у врага голод в снарядах и артиллерийских стволах.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге продолжится после полного обескровливания врага.

В комментарии РБК-Украина он объяснил, что это произойдет только после истощения оккупационных войск.

По мнению эксперта, ВСУ продолжат бои на истощение продолжатся до тех пор, пока враг не будет обескровлен. Нужно, что у противника начался голод в снарядах и артиллерийских стволах.

Видео дня

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", - отметил Гетман.

Война в Украине - ситуация на юге

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ на Таврическом направлении продолжают вытеснять российских оккупантов с занимаемых ими позиций. Сейчас защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силы обороны продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Российские захватчики продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: