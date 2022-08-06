Коллаборанта Сальдо было вывезено в оккупированный Крым, чтобы не посеять панику среди остальных предателей.

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая предположила, что армия РФ уничтожит коллаборантов, предавших Украину.

Такое мнение она озвучила для телеканала "Эспрессо".

"Информация по коллаборанту Владимиру Сальдо не подтверждена. Эту информацию обсуждают в сети, но официальных подтверждений о том, что именно спровоцировало его болезнь, нет", - отметила секретарь.

Луговая считает, что коллаборанты, которые сотрудничают с российскими оккупантами рискуют быть убитыми этими самыми захватчиками.

"Я убеждена, что россияне используют коллаборантов, как отработанный материал и избавятся от них. Коллаборанта Сальдо было вывезено в оккупированный Крым, чтобы не посеять панику среди остальных предателей. Его будут лечить в России, а потом там же и ликвидируют. Это мое личное мнение", - добавила она.

Ранее была информация, что Сальдо попал в реанимацию в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: