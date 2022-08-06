В командовании рассказали, что российские войска продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.

Украинские защитники на южном фронте ликвидировали более 40 оккупантов и шесть единиц вражеской автомобильной техники, в том числе и бронированной.

Об этом информирует пресс-служба ОК "Пивдень" относительно ситуации на южном фронте по состоянию на 12:00.

Там добавили, что российские войска продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В тактике действий враг предпочитает ракетно-артиллерийским и авиационным ударам.

В командовании рассказали, что в течение ночи 6 августа рашисты трижды атаковали парами ударных вертолетов Ка-52 в направлении ранее освобожденных населенных пунктов Херсонщины. Однако украинская сторона не понесла потерь.

Кроме того, оккупационные войска дважды атаковали Николаевщину из РСЗО. В областном центре враг бил по промышленной инфраструктуре и по жилым кварталам, использовав 12 реактивных снарядов. Также среди ночи противник обстрелял окрестности Никополя из реактивных систем залпового огня "Град".

В ОК "Пивдень" добавили, что в северо-западной части Черного моря стоят 10 российских кораблей, среди них 2 надводных и 2 подводных ракетоносца, оснащены 24 ракетами типа "Калибр".

А меж тем потери России в Украине на сегодня приблизились к психологической отметке в 42 тысячи человек. За сутки было утилизировано 250 захватчиков.

Также сообщалось, что за последние три недели украинские защитники уничтожили две батальон-тактические группы российских оккупантов.

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