Вероятно, из-за этого российское военное командование отдает приказы о беспощадных контратаках.

Инсайдерский источник в Кремле заявил, что российский диктатор Владимир Путин дал министру обороны России Сергею Шойгу срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу. Именно с этим могут быть связаны активные вражеские контратаки, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Заявление инсайдера, если оно правдиво, может указывать на то, что российское военное командование, возможно, отдает приказ о беспощадных контратаках, надеясь довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой российского военного потенциала", – говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что ранее уже наблюдали случаи, когда российское Министерство обороны, опасаясь неминуемой потери благосклонности Путина, активизировало свои усилия и проводило зачистки среди командиров. Под горячую руку попадали высказывающие негативные взгляды о преследовании недосягаемых военных целей за счет российских сил.

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Контрнаступление ВСУ - это надо знать

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно. Также он подчеркнул, что украинские войска двигаются вперед, и важно не давать российским оккупантам передышку.

Эксперты прогнозируют, что, если у российских сил нет необходимых резервов, у ВСУ останется достаточно мощности, чтобы продолжать наступление на юге после истощения сил РФ. Следующая оборонительная линия оккупантов не так хорошо заминирована и укреплена.

Полковник запаса Роман рассвет после захода Сил обороны в Опытное отметил, что украинские войска могут осуществить прорыв на нескольких направлениях.

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