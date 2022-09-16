Вертолет уничтожен зенитными ракетными подразделениями ВСУ.

Вчера на восточном направлении уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52 и беспилотник.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

"15-го сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня", - сказано в сообщении. Видео дня

Это не первый "приземленный" Ка-52 оккупантов в Украине. Украинские военные уже неоднократно отчитывались о сбитии боевых вертолетов россиян.

За полгода войны ВСУ уничтожили 216 вертолетов

Об этом говорится в данных Генштаба по потерях России в войне с Украиной.

Также вооруженными силами уничтожены 250 самолетов и 908 вражеских БПЛА.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 54 050 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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