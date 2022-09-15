Силами обороны продолжается огневое поражение транспортных путей для предотвращения введения в бой резервов РФ.

На юге подразделения ВСУ сделали невозможным использование врагом Каховского моста.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13.00.

Он отметил, что Силами обороны продолжается огневое поражение логистики и транспортных путей для предотвращения введения в бой резервов врага.

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"В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено свыше 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона. Обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование", - сказал Назаров.

Сейчас подтвержденные за сегодня потери врага: 12 военных и 7 единиц автомобильной техники. Остальные потери доразведываются.

В Черном море у побережья Крыма несут боевое дежурство 14 боевых кораблей, в том числе – 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 28 ракет и 3 больших десантных корабля.

Контрнаступление ВСУ продолжается в Херсонской области с конца августа. Сейчас под огневым контролем ВСУ почти вся область, отметила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, российские оккупанты сделают "жест доброй воли" в Херсоне, а потом назовут это "передислокацией" войск.

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