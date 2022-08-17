В течение суток, 16 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожено три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.
Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в телеграм-канале Командования.
Кроме того, в течение суток под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск. В частности, под огонь попали:
- взводные и ротные опорные пункты русских;
- танковые колонны на марше;
- скопление живой силы и техники противника.
Отметим, это уже четвертый Ка-52 захватчиков, приземленный Воздушными Силами ВСУ за последние три дня. 14 августа сообщалось, что группировка войск "Хортица" сбили сразу два российских "Аллигаторы", а 15 августа на Донетчине было уничтожено еще один Ка-52 оккупантов.
По состоянию на 17 августа ВСУ уничтожили почти 200 вражеских вертолетов
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 233 самолета, 136 средств ПВО и почти 800 БПЛА противника.
В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 44 100 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 200 российских оккупантов.