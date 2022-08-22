За сутки Воздушные силы совершили около десяти авиаударов по позициям рашистов.

В течение суток, 21 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено семь вражеских беспилотных летательных аппаратов и вертолет Ка-52.

Также были сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в течение суток бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил совершила около десяти авиаударов по позициям рашистів. В частности, нанесено огневое поражение по:

боевой бронированной технике,

взводных и ротных опорных пунктах,

позициях реактивных систем залпового огня,

зенитных ракетных комплексах,

живой силе и логистике врага.

Отметим, что это уже пятый Ка-52 россиян, приземленный Воздушными Силами ВСУ за последнюю неделю. 14 августа сообщалось, что группировка войск "Хортица сбил разу два российских "Аллигаторы", а 15 и 16 числа было уничтощено еще по одному Ка-52 оккупантов.

За 6 месяцев войны ВСУ уничтожили почти 200 вражеских вертолетов

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 234 самолета, 145 средств ПВО и более 815 БПЛА противника.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 45 400 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 200 российских оккупантов.

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