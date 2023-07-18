Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районе Богдановки на Бахмутском направлении.

На линии фронта в течение текущих суток произошло почти 20 боевых столкновений с российскими захватническими войсками. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

В этой связи, на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.

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Также на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и спорного и Северска Донецкой области.

При этом на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении, в районах Равнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Равнополя Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области, а также совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

ОБНОВЛЕНО 19:34. В то же время, как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно. "Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, она отметила, что на южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие, было продвижение украинских войск.

"На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным заминированием и интенсивным вражеским огнем", - заявила Маляр.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки ВСУ проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщает Институт изучения войны, достигли ограниченных успехов.

В зоне усиленного внимания - тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское. Здесь преимущество на украинской стороне, речь идет о тактическом успехе.

Чтобы как-то "сбить градус" наступления ВСУ, россияне перебросили на Купянское направление дополнительные силы. Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, враг пытается перехватить инициативу, атакует позиции защитников. Несколько недель подряд это направление является для противника приоритетным в попытках прорвать оборону ВСУ.

В то же время Вооруженные силы понемногу окружают противника с юга и севера от города-крепости и контролируют некоторые позиции в самом Бахмуте, констатировал эксперт Александр Коваленко.

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