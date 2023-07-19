Также были уничтожены четыре вражеских танка, 31 артсистема, 6 крылатых ракет.

Силы обороны Украины ликвидировали еще 470 российских захватчиков, общие потери с начала полномасштабного вторжения составили 239 тыс. 480 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил.

Также было уничтожено немало вражеской техники.

В частности, танков уничтожено 4 тыс. 123 (+4) ед., боевых бронированных машин - 8 тыс. 59 (+8) ед., артиллерийских систем - 4 тыс. 573 (+31) ед., средств ПВО - 430 (+2) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 885 (+46), крылатых ракет ‒ 1 тыс. 279 (+6), автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 105 (+19) ед., специальной техники - 683 (+6).

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Также с начала вторжения РФ уничтожено 689 РСЗО, самолетов – 315, вертолетов – 310, кораблей/катеров ‒ 18.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях-в течение минувших суток произошло более 20 боевых столкновений.

Противники на нескольких направлениях пытались наступать, но осуществлению их замыслов помешали Силы обороны.

В частности, на Шахтерском направлении возле Новодаровки Запорожской и Равнополя Донецкой областей враги пытались восстановить утраченное положение, но не имели успехов. На Бахмутском направлении противники совершали атаки в районе Богдановки Донецкой области, они были отбиты.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ возле Красногоровки и Марьинки.

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