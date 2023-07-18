Аналитики ранее нашли подтвержденные данные, что украинские войска достигли ограниченных успехов на северо-запад от Старомайорского - в 9 км к югу от Великой Новоселки.

ВСУ зашли в Старомайорское Донецкой области, продолжаются тяжелые уличные бои с тактическим успехом, подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминирование, ведут меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне усиленного внимания - тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское. Здесь преимущество на нашей стороне, речь идет о тактическом успехе", - отметил Шершень.

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Он уточнил, что в Старомайорском сейчас идут тяжелые уличные бои. "Есть продвижение по улицам. Украинские защитники контролируют определенную часть этого населенного пункта. Мы не торопимся с информацией о контроле. Потому что полностью мы его еще не контролируем. Мы очень дорого платим за каждый метр нашего продвижения в условиях таких боев и плотного минирования", - сказал Шершень.

Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте

Старомайорское стало фигурировать в сводках Института изучения войны всего несколько дней назад. Аналитики нашли подтвержденные данные, что украинские войска достигли ограниченных успехов на северо-запад от Старомайорского - в 9 км к югу от Великой Новоселки.

Перед тем представитель Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщал, что защитники продвинулись на 1 км в неустановленном районе на Бердянском направлении (западный район Донецкой области и восточный - Запорожской).

Всего сейчас контрнаступление идет на трех направлениях - Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском. Чтобы как-то "сбить градус" наступления ВСУ, россияне перебросили на Купянское направление дополнительные силы.

Таврическое направление остается для оккупантов одним из "самых болезненных". По последней информации Генштаба, враг потерял там еще три роты солдат и 41 единицу военной техники.

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