Захватчики атакуют украинские позиции, но безрезультатно.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о том, что оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении. Ситуация там очень сложная, но контролируемая.

Как отметил Череватый в эфире телеканала FREEДОМ, захватчики атакуют украинские позиции. Однако результата противник не достигает.

"Враг пытается перехватить инициативу, атакует наши позиции. За эти сутки 8 раз пытался это сделать в районе Лимана Первого, Дубравы, Белогоровки. 536 раз он наносил удары минометами, ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. 9-10 авианалетов совершил. Также во время, когда отражали их атаки, 34 оккупантов убили, 115 ранили", – рассказал он.

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Кроме того, наши военные подбили российский танк Т-72, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Пион", две гаубицы и беспилотник. Также уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами и 7 автомобилей, которые подвозили эти боеприпасы противнику.

Череватый подчеркнул, что оккупанты пытаются перехватить инициативу уже не впервые. Несколько недель подряд это направление является для врага приоритетным в попытках прорвать оборону украинских защитников.

Наступление РФ на Купянском направлении

17 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с конца прошлой недели российские захватчики активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. По ее словам, россияне пытаются найти слабые места в украинской обороне.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на востоке Силы обороны продолжают выполнять задачи. Он подчеркнул, что враг сосредоточил основные силы на Купянском направлении.

По данным представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат. Там имеются десантные подразделения, мотопехотные подразделения, а также дополнительная поддержка – боевой резерв, частные военные компании и штурмовые отряды "Шторм Z".

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