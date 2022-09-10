Чиновник подчеркнул, что нужно избавиться от мысли, что россияне сами бегут из региона.

Вооруженные силы Украины освобождают каждый населенный пункт в Харьковской области от российских оккупантов тяжелыми боями.

Об этом рассказал заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я рекомендую избавиться от настроений, что россияне просто бегут из Харьковской области. Вчера я видел населенные пункты недалеко от города Чугуев. От них ничего не осталось. Их просто сровняли с землей. Это очень трудно передать словами. Поэтому говорить, что русские бегут не нужно. За каждый населенный пункт Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои", - подчеркнул Семенуха.

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Заместитель председателя Харьковской ОВА также отметил важность соблюдения информационной тишины.

"Еще хочу подчеркнуть важность информационной тишины. Это очень большая цена. Цена жизней наших воинов. К примеру, были случаи, когда российские самолеты летели на населенные пункты и не знали, что там уже наши войска. Наши военные тогда сбили два российских Су-25. Понимаете, что информационная тишина только помогает нашим воинам. Поэтому не спешите разглашать информацию. Имейте терпение и ждите официальную информацию от Генштаба", - подытожил он.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об увольнении Купянская.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружение сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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