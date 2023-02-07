Российское командование под политическим давлением разрабатывает планы, которые требуют от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей.

Маловероятно, что армия РФ способна нарастить силы для значительного влияния на ход войны в Украине в течение ближайших недель.

Как говорится в свежем докладе британской разведки, россияне пытаются возобновить масштабные наступательные операции в Украине с начала 2023 года. Их оперативной целью, скорее всего, является оккупация оставшихся удерживаемых Украиной частей Донецкой области.

При этом, как отметили в разведке, оккупантам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров за неделю. Это связано с тем, что им не хватает боеприпасов и маневровых подразделений, необходимых для успешных наступлений.

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В британской разведке предположили, что российское командование разрабатывает планы, которые требуют от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического и профессионального давления.

"Российские лидеры, вероятно, и в дальнейшем будут требовать масштабных наступательных действий. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в течение ближайших недель", – отмечается в докладе британской разведки.

Новое наступление оккупантов

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях: Донецкая, Луганская и Запорожская области.

По данным Financial Times, украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может начаться в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

При этом, как сообщил Институт изучения войны российские оккупанты спешат начать новое масштабное наступление. Они хотят успеть до поступления нового оружия в Украину.

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