Эксперт отметил, что Россия отключила мобильный интернет именно на оккупированной Луганщине.

Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак заявил, что точно сказать, с какого направления российская армия готовит наступление, невозможно. Однако некоторые признаки свидетельствуют о том, что это может произойти на Луганщине.

"Судя по тем косвенным данным, которые есть, армия РФ готовит наступление в Луганской области. Почему? Потому что мобильный интернет положили именно в том регионе. Поэтому мы понимаем, что именно в той части Луганской области, где нет мобильного интернета, будет готовиться наступление, чтобы украинские партизаны, местное население, которое проукраински настроенное, не могло с использованием мобильного интернета оперативно сообщать украинским военным, разведчикам, контрразведчикам позиции россиян, о перемещение россиян, о местах, где складируются боеприпасы, топливо, где размещаются компактно российские военные, вот эти все геолокации", – объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Ступака, не стоит исключать угрозу и на Южном направлении.

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"Как финальная черта, куда российское командование, вероятно, планирует добежать, это не секрет – до границ Луганской и Донецкой областей, хотя бы выйти на эту территорию, выйти на этот рубеж и заявить о своих правах на эту территорию окончательно и бесповоротно", – продолжил он.

Ступак предполагает, что россияне планируют завершить выход на административные границы Луганской и Донецкой областей максимум за один-два месяца до проведения выборов на территории России, в частности, и на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Новое наступление РФ на Украину: прогнозы

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россияне не перешли к полномасштабному наступлению, но осуществляют подготовку к нему. Враг может наступать на Луганщине по трем направлениям.

Также Гайдай спрогнозировал, что новое наступление РФ может произойти в любой день после 15 февраля. Глава Луганской ОВА добавил, что россияне стали экономнее использовать боекомплект, что также может говорить о подготовке к наступлению.

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