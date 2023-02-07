Некоторые российские националисты вообще сомневаются в способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Российские оккупанты спешат начать новое масштабное наступление. Они хотят успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Аналитики обратили внимание, что некоторые российские националисты скептически относятся к способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Так, военный пропагандист, связанный с ЧВК "Вагнера", отметил, что глава российского генштаба Валерий Герасимов имеет ограниченный временной промежуток, чтобы начать широкомасштабную наступательную операцию в Украине, прежде чем ее невозможно будет осуществить.

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В то же время террорист Игорь Гиркин считает, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше рабочей силы для промышленности и экономики. По его словам, без этого атака вскоре достигнет кульминации.

"Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи и сезона весеннего бездорожья в Украине примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", - подытожили в ISW.

Новое наступление русских

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

По данным Financial Times, украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может произойти в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

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