В Мариуполе Донецкой области оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
От пыток и сексуального насилия женщина умерла. Волосы ее маленького сына поседели.
"Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства – вот что значит "русский мир", - говорится в сообщении.
Война Российской Федерации против Украины
24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.