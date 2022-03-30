Женщина умерла, а ребенок получил тяжелую психологическую травму.

В Мариуполе Донецкой области оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

От пыток и сексуального насилия женщина умерла. Волосы ее маленького сына поседели.

"Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства – вот что значит "русский мир", - говорится в сообщении.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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