Оккупанты нанесли удары по Краматорску.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже на РСЗО", - сообщил он.
Напомним, ВСУ отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не имея новых территориальных приобретений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановление и пополнение сил.