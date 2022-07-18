Четыре удара по промзоне, предварительно, из РСЗО.

Оккупанты нанесли удары по Краматорску.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже на РСЗО", - сообщил он.

Напомним, ВСУ отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не имея новых территориальных приобретений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановление и пополнение сил.

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