Противники запустили по Днепру современные управляемые ракеты, отметил председатель Днепропетровского областного совета.

В пятницу, 15 июля, российские оккупанты запустили по Днепру шесть стратегических крылатых ракет Х-101, каждая из которых стоит около $13 млн.

На вчерашнюю атаку по областному центру противник потратил примерно $78 млн, поделился в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Чиновник подчеркнул, что Х-101 - это современный боеприпас.

"...такая ракета летит на низкой высоте, что дает возможность обойти ПВО. Она управляемая, точность удара - 10 метров, дальность полета - чуть более 5 тыс. км. Одна такая смертоносная ракета Х-101 стоит около 13 млн. То есть на атаку Днепра оккупантами было потрачено $78 млн...", - отметил Лукашук.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Кремль даже не объявил войну нашему государству. Российские власти назвали действия своих прихвостней "спецоперацией" для якобы "демилитаризации" и "денацификации" нашей страны.

Противники атаковали военные и гражданские объекты, в частности, в Днепропетровской области.

Оккупанты 15 июля совершили ракетный обстрел Днепра, вражеские ракеты попали в "Южмаш", часть города осталась без воды. Появилась информация о трех погибших и 16 раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: