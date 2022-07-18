На Донецком направлении подразделения противника совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Вооруженные силы отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дубравный, Константиновка, Богородичное, Мазанивка, Курулька, Чепель, Вернополье, Новая Дмитриевка и других. Нанес авиаудар неподалеку Богородичного.

На Донецком направлении подразделения противника совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкий, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия неподалеку Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречистовка. Нанесли авиаудары неподалеку Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не имея новых территориальных приобретений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил.

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