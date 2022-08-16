По предварительной информации, обошлось без жертв.

Сегодня ночью оккупанты обстреляли частный сектор Краматорска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что сейчас на месте инцидента работают спасатели и полиция.

Ранее в Генштабе сообщили, что враг ведет наступление на нескольких направлениях на Донбассе. Российские войска наступают вблизи Бахмута и Авдеевки, там до сих пор идут бои.

Тем временем в пророссийских силах, которые воюют в Украине, произошел раскол. По имеющейся информации, "ополченцы" из непризнанной цивилизованным миром "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

В Сети появилось видео, подтверждающее возмущение "ополченцев". На кадрах оккупанты из "ЛНР" отказываются воевать на территории соседней Донецкой области.

За минувшие сутки российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска, а также провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута. В то же время оккупанты продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка и осуществили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

Кроме того, Россия и Украина продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС В то же время оккупационная власть РФ продолжала подготовку к "референдумов" о включении захваченных территорий в свой состав.

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