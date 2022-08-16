Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия на нескольких направлениях.

Российские войска наступают вблизи Бахмута и Авдеевки, там до сих пор идут бои.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

"Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка-Невельское, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты стреляли возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения на указанном направлении.

"На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии различных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод-Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются", - добавили в Генштабе.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся активные боевые действия, а также те, которые составляют приоритет для РФ в войне против Украины.

Кремль предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, Северска.

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