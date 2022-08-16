"Ополченцы" из "ЛНР" отказались воевать на территории Донецкой области.

В пророссийских силах, которые воюют в Украине произошел раскол.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

По имеющейся информации, "ополченцы" из непризнанной цивилизованным миром "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

В сети появилось видео, подтверждающее возмущение "ополченцев". На кадрах оккупанты из "ЛНР" отказываются воевать на территории соседней Донецкой области.

В то же время на минувшие сутки российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска, а также провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

В то же время оккупанты продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка и осуществили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

Кроме того, Россия и Украина продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС

В то же время оккупационные власти РФ продолжали подготовку к "референдумам" о включении захваченных территорий в свой состав.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, а затем ворвалась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые объявили о создании "ЛДНР". 22 февраля 2022 года власти России признали "ЛНР" и "ДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что боевики не контролируют всю эту территорию.

24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину. На Донбассе идут ожесточенные бои.

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