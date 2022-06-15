ВСУ проводят успешные контратаки на юге Украины.

Недавние контратаки Вооруженных сил Украины на юге Украины вынудили российских оккупантов уделить первоочередное внимание своей обороне.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что сейчас оккупанты минируют неустановленные места на берегу реки Ингулец, вероятно, в ответ на успешные действия ВСУ в районе поселка Давыдов Брод (северо-западнее Херсона) и в направлении Николаева и Кривого Рога.

"Российские силы перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы вблизи границы Херсонской и Николаевской областей. Российские силы продолжали обстрел Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.