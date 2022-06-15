В городе Апостолово Днепропетровской области погибли четыре человека в результате вражеского обстрела из "Ураганов".
Об этом написал городской голова Апостолово Андрей Оса.
"Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "ураганов". Есть четверо погибших", - написал он.
По словам Осы, первые последствия поражений были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня. Городской голова попросил жителей быть осторожными и не трогать никаких металлических предметов.
По его словам, на месте работали сотрудники ГСЧС, полиция. Утром работа будет продолжена.
Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.
На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.
На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.
ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.