Городской голова попросил жителей быть осторожными и не трогать никаких металлических предметов.

В городе Апостолово Днепропетровской области погибли четыре человека в результате вражеского обстрела из "Ураганов".

Об этом написал городской голова Апостолово Андрей Оса.

"Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "ураганов". Есть четверо погибших", - написал он.

По словам Осы, первые последствия поражений были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня. Городской голова попросил жителей быть осторожными и не трогать никаких металлических предметов.

По его словам, на месте работали сотрудники ГСЧС, полиция. Утром работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

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