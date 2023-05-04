Захватчики хватают людей прямо на улицах и на камеру "находят" схроны с оружием и взрывчаткой.

На оккупированной части Запорожской области россияне продолжают похищать гражданских жителей, из которых выбивают признание в якобы подготовке теракта.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, захватчики на камеру "находят" схроны с оружием и взрывчаткой, которые предварительно сами же организуют.

Кроме того, они хватают прямо на улицах людей, которые даже не понимают, в чем дело. Россияне выбивают из людей признания в подготовке к теракту и отчитываются об этом в своих "помойках".

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"Рашисты не могут одержать победу на фронте, поэтому используют привычную тактику: мстят за свои поражения беззащитным гражданским на оккупированной территории", - подчеркнул Федоров.

Война в Украине - новости Крыма

Как сообщал УНИАН, 3 мая Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в оккупированном Крыму якобы агентов украинской военной разведки. Их обвинили в планировании диверсий против ставленников российских оккупантов Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Янины Павленко.

В подготовке диверсий и терактов российские захватчики обвинили в общей сложности семерых человек.

Сегодня, 4 мая, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали очередной дезинформацией заявление ФСБ о якобы задержании в оккупированном Крыму агентов украинской разведки. В ведомстве отметили, что новые кремлевские фейки свидетельствуют о том, что российский режим боится Украины и ГУР.

Между тем министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение Крыма может произойти и без боев непосредственно на территории полуострова.

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