Российский режим боится ГУР и Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны назвали очередной дезинформацией заявление ФСБ РФ о якобы задержании во временно оккупированном Крыму агентов украинской разведки.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что новые кремлевские фейки свидетельствуют о том, что российский режим боится Украины и ГУР.

"И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинского правосудия", - отметил Юсов.

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Преследование в оккупированном Крыму

Накануне, 3 мая, ФСБ заявила, что задержала на временно оккупированном полуострове Крым агентов украинской военной разведки. Они якобы планировали диверсии против ставленников оккупантов Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Янины Павленко. В подготовке диверсий и терактов захватчики обвинили семерых человек.

Справка УНИАН. 17 апреля постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что сейчас в колониях Крыма и РФ находится около 180 политзаключенных-крымчан.

25 апреля российские силовики ворвались с обыском к крымскому правозащитнику Абдурешиту Джеппарову и увезли его в неизвестном направлении. По словам президента Владимира Зеленского, это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех украинских людей.

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