ВСУ намерены принудить оккупантов к "жесту доброй воли" в Крыму, обойдясь без фронтовых боев на полуострове.

Освобождение Крыма может состояться и без боев непосредственно на территории полуострова. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналу The Atlantic.

Издание отмечает, что Крым имеет стратегическое значение для Украины.

"За последние девять лет путинский режим превратил Крым из курортной зоны в нечто, напоминающее российский авианосец, прикрепленный к "подбрюшью" Украины, испещренный окопами и укреплениями", – пишет журнал и отмечает, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов тоже назвал полуостров "передовым форпостом" оккупации юга Украины.

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Поскольку россияне превращают Крым в подобие крепости, украинская сторона говорит о "военно-политическом" освобождении полуострова. Журнал излагает общую суть этой концепции: ВСУ заблокируют автомобильные, железнодорожные и водные пути снабжения войск на полуострове и начнут бить по военной инфраструктуре беспилотниками, что и вынудит оккупантов покинуть полуостров.

"Крым мы возьмем без боя", — приводит издание слова Резникова.

Перспективы освобождения Крыма

По словам президента Владимира Зеленского, одной из задач грядущего контрнаступления ВСУ будет освобождение Крыма. Однако деталей президент не раскрыл, уточнив, что многое зависит от поставок западного оружия.

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, удар по крупному топливохранилищу оккупантов в Севастополе является одним из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению.

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