Захватчики били без прицела для осуществления одновременно морально-психологического и огневого давления на население.

Ночью российские оккупанты из "Смерчей" в очередной раз обстреляли Николаев и область, есть незначительные разрушения.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Снова был обстрелян Николаев и Березнеговатская громада Николаевской области. Это снова были реактивные системы залпового огня "Смерч". Это опять такие веерные удары без особого прицела, а просто морально-психологическое и огневое одновременно давление...", - отметила она.

По словам Гуменюк, сейчас есть сообщения о незначительных разрушениях из-за обстрелов.

"К счастью, пострадавших нет", - уточнила она.

Напомним, сегодня ночью украинские военные "отработали огневой контроль", есть результаты и попадания в частности по Антоновскому и Каховском мостах. Также на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Об поражение Антовского моста в сети сообщали вчера, 7 августа. Отмечалось, что на мосту находилась техника для его ремонта после предыдущих попаданий, которая загорелась в результате успешной работы HIMARS.

Тогда же появилась информация о взрывах в районе моста возле Каховской ГЭС, который также соединяет два берега Днепра. Официальных подтверждений не было.

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