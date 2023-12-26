На Левобережье уничтожены десятки оккупантов, танки, пушки и комплекс видеонаблюдения.

На одном из направлений враг изменил тактику, в боевых действиях оккупантов прошлой ночью зафиксирована пауза.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, враг совершил 12 бесполезных штурмов позиций ВСУ на левобережье Днепра. Понеся потери на линии боевого столкновения противник вынужден был вернуться к предыдущим позициям.

Говорится, что контрбатарейная борьба продолжается, наши подразделения ВСУ держат оборону и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

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В частности, за минувшие сутки ликвидированы 34 оккупанта, два танка, три пушки, лодка, комплекс видеонаблюдения Муром-М и четыре единицы автобронетехники. Сейчас продолжается доразведка по потерям врага на Левобережье.

Говорится, что сейчас российские оккупанты разворачивают новые наблюдательные посты вместо тех, что уничтожили ВСУ, ведут активную аэроразведку и пытаются давить артиллерией. Также захватчики увеличивают использование ударных дронов по мирному населению Херсонщины и Николаевщины.

В то же время в боевых действиях оккупантов минувшей ночью зафиксирована определенная пауза. По словам украинских защитников, на фоне 10-дневных обстрелов населенных пунктов ночью было тихо. Но днем шесть раз враг бил по жилым кварталам Херсона, под вражескими ударами находились Антоновка, Белозерка, Ивановка, Михайловка на Херсонщине, Солончаки на Николаевщине. В результате повреждено здание магазина, две жилые многоэтажки, полдесятка частных домов, гараж, газопровод и прилегающие линии теплоснабжения.

За прошедшие боевые сутки противник нанес авиационный удар, выпустив из самолета тактической авиации по Криворожью управляемую Х-59, которая уничтожена силами противовоздушной обороны.

"Вражеские войска продолжают террор гражданского населения дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили четыре удара FPV-дронами. Из БпЛА различных модификаций осуществили 18 сбросов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Михайловка, Саблуковка, Одрадокаменка, Николаевка, Янтарное, Берислав и республиканец на Херсонщине. Ранена женщина", - говорится в сообщении.

"Корабельная группировка вражеского флота вместе с ракетоносителями в полном составе находится в шоке от последствий ночной атаки и в пунктах базирования на максимальном удалении от контролируемых Украиной берегов", - отмечают в Силах обороны.

Война в Украине: Новости

Сегодня вечером российская армия атаковала юг страны дронами-камикадзе, часть которых попала по инфраструктурным объектам. Враг атаковал с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря. За две волны атак протяженностью два и четыре часа украинской ПВО удалось уничтожить 9 ударных БпЛА типа Shahed-131/136: по четыре в Одесской и Николаевской областях и один на Херсонщине. В Одесской и Николаевской областях в изнурительной боевой работе не удалось избежать попаданий. В Одесском районе враг попал по инфраструктурному объекту, в Николаеве - в промышленный объект. Из-за попадания произошли пожары.

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