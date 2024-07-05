В течение последних двух недель оккупанты ежедневно штурмуют позиции Сил обороны в направлении Боровой.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты не прекращают попыток прорвать защиту Сил обороны Украины в направлении Боровой на Харьковщине, сообщил Виктор Петрович - военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины.

"Последние две недели штурмы продолжаются, но без использования техники в последнее время. То есть пешими порядками враг пытается штурмовать наши позиции. Также пытается накапливать силы для того. Насколько мы понимаем, для того, чтобы нанести более массированный удар впоследствии, когда накопит силы", - рассказал военный в эфире телемарафона.

Он также добавил, что оккупанты регулярно обстреливают Боровую и приближенные населенные пункты КАБами. В частности, по мнению военного, таким образом оккупанты пытаются давить как на украинских защитников, так и на местное население.

Видео дня

"Возможно, они ищут какие-то тыловые наши объекты, которые хотят поразить. Однако, отклонение КАБов, которые они запускают, могут быть до полукилометра. Мы знаем, что некоторые их КАБы вообще падают на России. О чем тут говорить. Куда бы они хотели ударить - порой понимают, порой нет. Например, если они бьют по переправам - это понятно, они бьют, чтобы лишить нас логистики. А когда прилетаю в памятник советским солдатам - это не совсем понятно, куда они целились, или они просто за декоммунизацию", - добавил Петрович.

На вопрос, как часто оккупанты применяют КАБы на этом направлении, украинский защитник ответил: "Они часто их применяют. Я бы не сказал, что как-то с наращиванием. Однако, используют постоянно, регулярно, фактически ежедневно. Постоянно летают ZALA, Орланы, Supercam. Постоянно разведывают. Мы всегда ориентируемся - есть ли в небе разведывательное крыло и понимаем, что вот сейчас больший риск удара КАБами, надо где-то спрятаться, держаться подальше от определенных объектов".

Российско-украинская война: другие важные новости

Журналисты Forbes проанализировали, чего стоил оккупантам захват полностью уничтоженного микрорайона Канал в Часовом Яру. За три месяца штурмов оккупанты там потеряли тысячи военных. Там также отметили, что несмотря на отступление, Силы обороны продолжают удерживать большую часть города под своим контролем.

Между тем аналитики из Института изучения войны убеждены, что Путину пока не нужны мирные переговоры. По мнению экспертов, президент РФ до сих пор требует полной капитуляции Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: