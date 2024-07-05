Как пишет Forbes, в Часовом Яре вероятны более жестокие бои за территорию, поскольку россияне стремятся расширить свои успехи в одном из немногих мест, где они вообще продвигаются вперед.

4 апреля российские войска начали атаку на Часов Яр на востоке Украины. Спустя три месяца они наконец-то захватили микрорайон "Канал". При этом, как пишет Forbes, захват этой крошечной части Часова Яра обошелся россиянам в тысячи жертв.

"По имеющимся данным, с начала кампании в Часовом Яре российские военные потеряли 99 000 человек. И хотя не все они погибли в Часовом Яре и вокруг него, значительная их часть, безусловно, погибла", - пишет издание.

Как отмечает генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, хотя Россия добилась определенных успехов, но это далось ей огромной ценой.

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"Потратив столько жизней ради столь незначительной выгоды, Россия, "похоже, упустила свой последний шанс нанести решающий удар по Украине в этой войне", - добавил Райан.

Как пишет Forbes, скорее всего в дальнейшем на фронте сохранится тенденция последних нескольких месяцев. Российские войска будут продвигаться вперед, неся огромные потери в людях и технике, в то время как украинские войска несут гораздо меньшие потери. За каждый захваченный город или даже район россияне хоронят десятки тысяч своих солдат.

Несмотря на захват силами РФ части Часового Яра, украинский гарнизон в городе не прекращает сражаться и отступил на несколько кварталов к западу. как отмечает аналитик издания, оборонительные позиции на западной стороне канала легче защищать, так как перед непосредственным наступлением на украинские позиции россияне должны сначала пересечь канал - неудобный, хоть и не невозможный маневр.

Как пишет Forbes, некоторых может удивить тот факт, что украинский гарнизон продержался в изолированном и уязвимом районе канала так долго. Еще в конце мая украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предсказала, что Часов Яр "в конечном итоге будет потерян для российских войск". Но гарнизон сражался еще шесть недель.

ВСУ помогло то, что в середине апреля администрация президента США Джо Байдена снова начала поставлять боеприпасы на Украину.

"Украинской обороне помогло и то, что в результате тяжелых потерь российские полки и бригады слабеют. Это происходит потому, что темпы потерь вынуждают Москву спешно отправлять на фронт новые войска без надлежащего руководства, подготовки и снаряжения", - пишет Forbes.

Как объясняет Райан, Россия не в состоянии создать более качественные и крупные силы, которые могли бы проводить более масштабные наступательные операции.

"Украинских солдат, защищающих Часов Яр, это мало утешает. Они ведут бои квартал за кварталом, независимо от более широкого стратегического контекста. И в Часовом Яре вероятны более жестокие бои за территорию, поскольку россияне стремятся расширить свои успехи в одном из немногих мест, где они вообще продвигаются вперед", - пишет Forbes.

Ситуация в Часовом Яру - новости

На днях стало известно, что Силам обороны Украины пришлось отойти из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. Причиной этого стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций.

Как отметил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак, с уходом украинских войск из микрорайона "Канал" ничего кардинально не изменилось, поскольку "планы наши удерживать этот город не изменятся".

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