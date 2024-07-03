По мнению Александра Мусиенко, речь идет не о полноценной наступательной операции.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты обратили внимание на новое направление на Харьковщине, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Я скажу, что Золочев, Богодухов, вообще направление из Грайворона, оно рассматривалось еще в начале операции на Харьковщине. Оно было изменено и отсрочено, поскольку враг понес потери, им надо было сосредоточиться на направлении Волчанска. Сейчас то, что происходит - это не попытка, как в начале, провести комплексную операцию", - сказал Мусиенко.

Он также добавил, что в начале нового вторжения РФ на Харьковщину, Россия планировала наступать сразу на четырех направлениях, в частности два из них - это Липцы и Волчанск.

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"И еще два - это Казачья Лопань и Золочев или Богодухов. Они должны были двигаться в сторону Большой Писаревки на Сумщине, а дальше уже или на Богодухов, или направления на Золочев. Но на Золочев не так все просто - во-первых, ландшафт, во-вторых - путей сообщения не так много. И поэтому они под огневым контролем сейчас находятся. Они могут попробовать, но я не думаю, что эти атаки будут успешными. Цель, которую сейчас враг себе ставит - это после того, как они подтянули несколько укреплений, свезли из Ленинградской области и не только, цель - попытаться растянуть наши силы здесь и попытаться помешать контрнаступательным действиям в районе Волчанска", - пояснил Мусиенко.

Российско-украинская война: другие важные новости

По информации от Bloomberg, китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранскому "шахеду". По мнению журналистов, это признак того, что Китай приближается к предоставлению такого рода летальной помощи РФ, о чем ранее предупреждали западные политики.

Тем временем Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел опрос и выяснил, что большинство европейцев не верит, что Украина победит на поле боя. В то же время большая часть опрошенных склонна верить, что война завершится путем переговоров.

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