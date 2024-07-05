Путин уверен в своей оценке того, что Россия может добиться победы, считают аналитики.

Глава России Владимир Путин отказался от участия России в каких-либо значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, вместо этого ему нужна фактическая капитуляция Украины, говорится в анализе Международного Института изучения войны (ISW).

Как напоминает издание, Путин прокомментировал перспективы прекращения огня на Украине и возможность переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, 4 июля.

"Вместо того, чтобы проявить типичный для него притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой процесс переговоров о прекращении огня… Путин также отверг Верховную Раду как возможный контактный пункт для переговоров, хотя ранее заявлял, что этот орган является единственной легитимной украинской структурой, с которой Россия может вести переговоры. Теперь Путин назвал все украинские руководящие институты нелегитимными или непригодными для переговоров и отверг идею участия в переговорах третьих сторон, фактически отвергнув любой реалистичный процесс для значимых переговоров по соглашению о прекращении огня", - пишет ISW.

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Вместо этого, отмечают аналитики, Путин подчеркнул свое требование "демилитаризации" Украины в качестве основного условия для любого соглашения о прекращении огня, требуя, чтобы Украина согласилась на необратимую "демилитаризацию".

Путин утверждал, что Россия не может позволить украинским военным воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил, в то же время не упоминая о том, что сами российские силы почти наверняка воспользуются потенциальным прекращением огня именно таким образом. Аналитики ISW уверены, что Россия воспользуется передышкой после прекращения огня для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украины.

"Отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня, не предусматривающего капитуляции Украины, также свидетельствует о том, что он уверен в своей оценке того, что Россия может добиться победы, продолжая ползучее продвижение в Украине, пересилив поддержку Украины со стороны Запада и выиграв войну на истощение против украинских сил", - говорится в анализе ISW.

Заявления Путина в Астане - что известно

Путин в частности, отверг идею президента Украины Владимира Зеленского о переговорах через посредника. Российский диктатор считает, что посредникам не достанет полномочий, чтобы подписывать необходимые документы.

Кроме того, он заявил, что всерьез относится к намерению кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине.

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