Во время выполнения "боевых задач" самолетом над Рубежным "произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса ФАБ-250".

Во время обстрела Украины утром 8 января на временно оккупированное Рубежное Луганской области случайно упала авиабомба, которую нес самолет Минобороны России, сообщил назначенный Кремлем "глава" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

По его словам, "внештатный сход" авиационного боеприпаса "ФАБ-250" произошел, когда самолет выполнял боевые задачи. Пасечник утверждает, что никто не пострадал. При этом жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. Пятерых человек, включая двоих детей, направили в пункты временного размещения. Остальные приняли решение пока что переехать родственникам и друзьям, добавил Пасечник.

Как РФ бомбит свою территорию

Это уже второй случай падения авиабомбы с российского самолета за новогодние праздники. Утром 2 января боеприпас рухнул в селе Петропавловка Воронежской области. Тогда пострадали четыре человека, получили повреждения более 100 домов, школа, дом культуры, здание администрации, а также пять легковых автомобилей и трактор. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что власти заново построят девять домов, компенсируют стоимость поврежденных автомобилей и восстановят разрушенные хозпостройки. Петропавловка расположена в 150 км от границы с Харьковской областью Украины.

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