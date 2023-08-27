Область атаковали с разных типов вооружения.

В течение минувших суток россияне били по Запорожской области из разных типов вооружения. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.

Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, за сутки российские террористические войска совершили 89 обстрелов по территории Пологовского и Васильевского районов области.

В частности, враг атаковал с беспилотников Левадное, Пятихатки и Лобковое, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Новодаровке, Гуляйпольскому и Степногорску, а 80 обстрелов из артиллерии - по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Плавням, Каменскому, Малым Щербакам и другим селам вблизи на линии фронта.

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"Под обстрел в Каменском попал 42-летний мужчина, который, к сожалению, получил смертельные ранения, а травмированную 46-летнюю женщину удалось доставить в медицинское учреждение", - рассказал Малашко.

Кроме того, в Гуляйполе в результате российского обстрела были ранены 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, а в Новоданиловке - 68-летняя женщина.

Глава ОВА в очередной раз призвал местных эвакуироваться с линии фронта для сохранения своих жизней.

Ночью РФ осуществила новую ракетную атаку по Украине

Этой ночью РФ атаковала Украину ракетами Х-101/555/55 с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. В некоторых областях работала противовоздушная оборона, в частности на Киевщине и Черкасщине.

В Киевской городской военные администрации сообщили, что ракеты, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены ПВО на подступах к городу. Пока о жертвах или разрушениях не сообщается.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 45 авиационных ударов, а также совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате ударов российских террористов есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

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