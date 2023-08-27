ВСУ уничтожили артиллерию и ЗРК врага, а также атаковали несколько районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 26 августа, нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Страна-террорист этой ночью снова устроила ракетный террор. Сейчас информация о последствиях этой атаки уточняется.

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"За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Добавляется, что вероятность нанесения новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в течение суток пытались наступать на трех направлениях и обстреляли десятки украинских населенных пунктов. Отмечается, что произошло 38 боевых столкновений.

Потери России в войне против Украины составляют уже около 260 270. командиры оккупационной армии игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях ведения боевых действий.

По данным ISW, Вооруженные Силы Украины достигли тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через самую сложную серию оборонительных позиций захватчиков.

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