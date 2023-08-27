Были осуществлены пуски крылатых ракет с Ту-95М.

Россия атакует Украину ракетами, из-за чего в большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили, что в областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность! Были осуществлены пуски крылатых ракет с Ту-95М.

Согласно информации мониторинговых каналов, были пуски ракет с ТУ-95мс из района Каспийского моря: время подлета ракет - 03:50 - 04:40 +/-.

Видео дня

04:25. Ракеты двигаются в направлении Кировоградской области – ВС.

04:15. Воздушные силы сообщают о группе крылатых ракет в Черкасской области. Есть ракеты в направлении Кременчуга.

04:10. Ракеты двигаются в направлении Киева, но направление движения может изменяться.

04:02. Воздушная тревога распространилась по всей стране. Воздушные Силы сообщили о группе ракет в Черниговской области.

03:52. Мониторинговые каналы сообщают, что ракеты пересекли границу Украины. Воздушные силы пишут, что они через Сумскую область летят на запад.

Ракетные атаки РФ

В ночь на 25 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Враг атаковал с акваторий и Черного, и Азовского морей.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, все пять выпущенных врагом целей были уничтожены.

"В направлении южных областей с самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты" Калибр " с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" с направления Приморско-Ахтарск", – отметили в ПС и добавили, что ракеты ликвидированы в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

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