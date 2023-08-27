Сейчас в столице без жертв и разрушений.

Сегодня, 27 августа, ночью российские оккупанты с самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. По всей стране объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает пресс-служба КГВА, все вражеские цели, которые двигались в направлении Киева были уничтожены силами и средствами ПВО

"По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений. (Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована воздушными Силами после обобщения данных.) Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. И не забудьте поблагодарить воинов ПВО, Сил обороны и авиации. Мы - одержим победу!",- заявил глава администрации Сергей Попко.

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Ракетная атака 27 августа - что известно

По данным мониторинговых каналов, ракеты пересекли границу Украины около 4 ночи. Воздушные силы сообщили, что вражеские снаряды летели через Сумскую область на запад.

ПВО работало в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. Ракеты несколько раз меняли направления. Последний раз их фиксировали во Львовской области. Уже в 06:23 по всей стране пошли отбои воздушной тревоги.

В Генштабе отметили, что информация по последствий ночной атаки на Украину уточняется.

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