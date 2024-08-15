Враг сбрасывает боеприпасы с зажигательными веществами севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции.

Российские оккупанты активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области. Украинские подразделения вынуждены переместиться на новые позиции.

Как сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, на левом берегу Днепра в Херсонской области отбили сразу семь вражеских атак. Это произошло на плацдарме севернее села Крынки, где наши подразделения переместились на новые позиции.

"Там противник активизировался по сравнению с прошлой неделей. Там изо дня в день происходит немалое, как для такого небольшого отрезка, количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции. При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться", - сказал Лиховой.

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В целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий противника нет. Зато враг продолжает свое агрессивное поведение, говорить о существенном уменьшении количества оккупантов не приходится. Признаков формирования ударных сил для российского наступления не обнаружено. Продолжаются позиционные бои.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков из Института изучения войны, российские войска имеют незначительные продвижения на севере Харьковской области, а также возле Покровска.

В то же время аналитики отмечают, что накануне Силы обороны продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов, из-за чего россияне вынуждены возводить новые укрепления в области.

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